Sanatta Engel Yok Vakfı'ndan ödül...

Ajda Pekkan sahne ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir çalışma temposunda olmasına rağmen sevgili dostu aynı zamanda vakıf başkan yardımcılığı görevini sürdüren Sevgi Ataman ve vakıf yöneticilerini evinde ağırladı. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Zanbak, başkan yardımcıları Sevgi Ataman, Gülseren Zanbak ve sanatçı Semra Çelik bugüne kadar vakfa göstermiş olduğu desteklerinden dolayı süperstara teşekkür plaketi verdiler.

Yılın ilk haftasında aldığı bu anlamlı plaketin manevi değeri karşısında çok duygulandığını söyleyen Ajda Pekkan: “Bu plaket sadece benim kişisel çabalarımı değil, aynı zamanda bu önemli meselelere dikkat çekmek ve çözüm odaklı projelerde yer almak için bir araya gelen birçok insanın emeğini temsil ediyor. Engelli bireylerin toplumda tam anlamıyla yer alabilmeleri için hep birlikte çalışmalı ve bu alanda yapılan çabaları artırmalıyız.” dedi.

“Engelleri Sanatla Aşıyoruz”

Vakıf Başkanı Yasemin Zanbak da: “Vakfımızın sanatın engelli bireyler için sadece bir ifade biçimi olmanın ötesinde, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmelerini, güçlü yönlerini ortaya çıkarmalarını sağlayan bir araç olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, destek veren her birinizin, bu projelerin başarısına katkı sağlayarak, engelli bireylerin sanatla buluşmalarına olanak tanıdığınız için minnettarız.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Ajda Pekkan’a teşekkürlerini sunan Vakıf Başkan Yardımcı Sevgi Ataman da :

"Sanatın, hayatın her yönünü zenginleştiren, insanları bir araya getiren ve derin bağlantılar kurmalarını sağlayan güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Engelli bireyleri sanatla buluşturmak, sadece onların yaratıcılıklarını keşfetmelerine olanak tanımakla kalmaz, aynı zamanda toplumumuzu daha kapsayıcı ve çeşitli kılar. Bu noktada, sizlerin ve diğer tüm destekleyicilerimizin katkıları, sadece bugün değil, aynı zamanda gelecekte de daha fazla engelli birey sanatçının keşfedilmesine, desteklenmesine ve topluma katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır." dedi.