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Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden bağış gecesi!

Hayaller Gerçek Olsun Derneği, Hatay’da gerçekleştirecekleri ilk projelerine kaynak yaratmak amacıyla özel bir bağış gecesi düzenledi.

Giriş: 11 Ocak 2024 Perşembe
Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nden bağış gecesi!

Bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsun Derneği Hatay’da gerçekleştirecekleri ilk projelerine kaynak yaratmak amacıyla özel bir bağış gecesi düzenledi. Hatay’da hayata geçirilecek Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri Projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Grand Cevahir Otel’de gerçekleşen gecede özel bir açık arttırma düzenlendi ve Hatay’ın sembol ismi haline gelen sanatçı Haluk Levent konser verdi. Hayaller Gerçek Olsun Derneği Başkanı Ebru Cevahir, “Eğitimden, okullardan yola çıktık. Bu doğrultuda ilk projemizi deprem dolayısıyla büyük yara alan Hatay için planladık. Hatay’da çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik bilgi ve beceri atölyelerinin bulunacağı Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. Gecede sahne alan Haluk Levent, dernek görevlileriyle daha önce Hatay’a gittiklerini söyleyerek, “Dernek’le biz Hatay’a kadar gittik. Okulları yapılıyor, yapılacak bu geceki konserin geliriyle de oraya bir miktar katkı olacak” dedi. Gecede gerçekleşen açık arttırmada tablolar, Galatasaraylı Mauro Icardi’nin imzalı forması, Fenerbahçe Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı iki forması ve bir adet Beşiktaş Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı forması satışa sunuldu. Açık arttırmadan elde edilen gelir de derneğin projesine kaynak olarak aktarılacak.

Hayaller Gerçek Olsun Derneği

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