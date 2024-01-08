Turizmcileri buluşturan gece!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde, Elexus Hotel & Convention ev sahipliğinde, Cyprus Royal Turizm ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen organizasyonda ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, etkinlik ajansları, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE çatısı altında bir araya geldi. 5-7 Ocak tarihleri arasında iki gün boyunca süren ve 3500’ün üzerinde B2B toplantısıyla KKTC ticari hacmine katkı sağlayan organizasyonun sonunda ise, MICE alanında en başarılı marka ve projeler görkemli ödül töreniyle sahiplerini buldu. Ercüment Şansal’ın kırmızı halıda gerçekleştirdiği röportajlar ile mekana giriş yapan misafirler Elvan Kızılay’ın keman dinletisi ile geceye başladı. Başak Koç’un sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde sevilen sanatçı Gökhan Tepe sahne alırken, gecede ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Kıbrıs Türk Otelciler Derneği Başkanı Dimağ Çağıner, Cyprus Royal Kurucu ortaklarından Nusret Polat, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, İstanbul Turizm Platformu Direktörü Şengül Altan Arslan, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Turizm , Kültür, Gençlik Ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Swissôtel The Bosphorus İstanbul Genel Müdürü Uğur Talayhan, Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman, tanınmış sunucu Özlem Yıldız gibi iş dünyası ve sanat camiasından ünlü simalar da yer aldı. Yüzlerce kurumsal markanın etkinlik satın alıcılarının yanı sıra uluslararası tur operatörlerinin, acente ve etkinlik firmalarının üst düzey yöneticilerinin 2 gün boyunca hosted buyer olarak ağırlandığı Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Dream Project CEO’su Volkan Ataman, 55 sektörle etkileşim halinde olan, ülke tanıtımındaki rolü ve 14milyar dolarlık ticari hacmi ile ekonomiye önemli katkısı olan MICE sektörü açısından Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards’ın büyük önem arz ettiğinden bahsetti. Sözlerini şöyle sürdüren Ataman, “Fuar ve ödül organizasyonlarımızla birlikte bugüne kadar toplam da 21’nci kez düzenlediğimiz ACE of M.I.C.E. etkinliğimizin Kıbrıs ayağında birlikte çok keyifli üç gün geçirdik. B2B sayımız 3.500’ü geçerek yeni iş birliklerinin tohumlarını attık ve yeni dostluklara vesile olduk. Ayrıca etkinliğimiz Kıbrıs MICE destinasyonuna çok büyük katkılar sunuyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Kıbrıs muhteşem doğası, denizi, lezzetleri, üst düzeyde hizmet sunan mükemmel tesisleri, yeni hatların eklenmesiyle büyüyen uçuş ağı ve yeni havalimanı ile MICE alanında daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Alanında uzman çok değerli konuşmacılarımız ile Kıbrıs MICE pazarının aldığı payın ve bu alandaki bilinirliğinin arttırılması için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na, Elexus Hotel’e ve Cyprus Royal Turizm’e teşekkürlerimi sunuyorum.”