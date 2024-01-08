Yılmaz adaylığını açıkladı...

Büyük Kulüp Başkanlık seçimlerine adaylığını açıklayan iş dünyası ve bürokrasinin bilinen ismi Talat Yılmaz, ‘Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp’ sloganı ile Cumartesi günü Büyük Kulüp’te verdiği resepsiyonda hem adaylık sürecini anlattı hem de yönetime aday olduğu listeyi açıkladı. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği gecenin sunuculuğunu Şebnem Sunar Küçük üstlendi. Talat Yılmaz gecede yaptığı açılış konuşmasında; “Adaylık süreci bizim için sadece bir karar değil; büyük bir sorumluluk. Biz, bugüne kadar harcanan tüm emeklerin ve yapılan tüm işlerin üzerine yeni tuğlalar koyma ve hepimizin ortak hayallerini gerçekleştirme gayesi ile yola çıktık. Büyük Kulüp’ün üyeleri olarak daha iyiyi nasıl inşaa ederiz bilinci ile elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Büyük Kulüp’te gerçekleşen muhteşem gecede Talat Yılmaz ve ekibini yalnız bırakmayanlar arasında; Cengiz Kaptanoğlu, Beyhan-Güneş Biber, Dida Kaymaz, Ergun Gürsoy, Fethi Demircan, Osman Benzeş, Orhan-Aslı Çavuşoğlu, Sedef Fenercioğlu, Yasemin Şişmanoğlu, Oya Anlar Onat, Yalçın Ayaydın gibi bir çok ünlü sima vardı.