Magazin Hattı

Yeni yıl kutlaması...

İş insanı Ali Gök ve zarif eşi Firuze Gök, yeni yıla baş başa girdi.

Giriş: 02 Ocak 2024 Salı
Yeni yıl kutlaması...

Sağlık sektörünün tanınmış isimlerinden Ali Gök ve zarif eşi Firuze Gök, yeni yıla baş başa girdiler. Çift The Marmara Bodrum’un romantik atmosferinde yeni yılı kutladı. Eşi Ali Gök ile birlikte akşam yemeği yiyen ve eğlenceli anlar eşliğinde 2024’e merhaba diyen Firuze Gök “2023 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. 2024 yılından en büyük beklentimiz tabii ki sağlık ve huzur. Umarım ailemizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçiririz” dedi. Yeni yıla çok sevdikleri Bodrum’da merhaba diyen çif özel yılbaşı programında romantik anlar yaşarken müzik eşliğinde dans etmeyi de ihmal etmediler.

Yeni yıl kutlaması...

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