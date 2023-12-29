Sağlıklı söyleşi...

“Sağlıklı yarınlar için sağlıklı toplumlar” misyonunu benimseyen Academic Group, toplumdaki sağlık bilincine katkıda bulunmak amacıyla her ay düzenlediği “Academic Söyleşiler”e bir yenisini daha ekledi. Söyleşilerin Aralık ayı konuğu ilişkilerde uzmanlaşmış olan, “Sen, Ben ve Aramızdaki Her Şey”ve “Aşk Evlilik Sadakatsizlik-Şeytan Üçgeni” gibi çok sayıda okunan kitapların da yazarı Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur oldu. İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki klinikte herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak yaptı. Yoğun katılımla gerçekleşen ve büyük ilgi gören söyleşinin açılış konuşmasında ilişkilerin genel sağlımıza etkisine dikkat çekti.