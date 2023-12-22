Yeni yıl daveti...

Rebornia Kliniğin Kurucuları, Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Emre Üregen ve Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, Vadi İstanbul ’da bulunan kliniğinde yılbaşı daveti vererek dostlarını ağırladı. Op. Dr. Emre Üregen ve Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen, meslektaşlarının yanı sıra cemiyet dünyasından da çok sayıda ünlü ismin katıldığı davetinde, misafirler keyifli atmosferde yeni yıl heyecanını yaşadı. Keman dinletisi ve ikramlar eşliğinde sohbet eden konuklar aynı zamanda Op. Dr. Emre Üregen ve Uzm. Bio. Dr. Çiğdem Üregen estetik alanında verdiği hizmetler hakkında bilgi sahibi oldu ve tedavilerinde kullandığı son teknoloji cihazları yakından inceleme fırsatı buldu.