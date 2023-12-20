Işıltılı davet..

Kurulduğu günden bu yana mücevherin ışıltısını tasarımın zarafetiyle buluşturan Diamond & Luxury by Mehmet Naci Şenocaklı düzenlediği özel bir davetle iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının mücevher tutkunu isimlerini bir araya getirdi. Boğaz’ın görkemli yapılarından Sait Halim Paşa’da gerçekleşen davet ‘Servis Plan’ uygulamasının sponsorluğunda gerçekleşirken konuklar özel ikramlar ve mücevherler eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler. Etkinliğin ev sahibi Diamond & Luxury Kurucusu Mehmet Naci Şenocaklı konuklarla yakından ilgilenerek koleksiyonları hakkında bilgiler sundu. Davette ayrıca Servis Plan uygulamasının sunduğu hizmetler detaylı olarak paylaşıldı. Otomobil için servis, bakım, otopark ve özel hizmetleri tek uygulamada buluşturan Servis Plan’ın avantajlı dünyasını keşfeden konuklar ardından ise Mehmet Naci Şenocaklı ile sohbet etme imkanı buldular. Koleksiyonunun hikayesini ve tasarım aşamalarını konuklarla paylaşan Şenocaklı sonrasında ise soruları cevapladı. Konuşmaların ardından etkinlik düzenlenen özel bir ‘trunk show’ ile devam etti. Ünlü mankenler taşıdıkları birbirinden özel tasarım mücevherlerle konukların arasında dolaşarak koleksiyonu tanıttı. Trunk show sonunda konuklar koleksiyonu ayakta alkışlarken koleksiyonu çok beğendiklerini dile getirdiler.

Onur AYDIN