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Özel açılış...

Dermatolog Dr. Emel Polat, yeni kliniğinin açılışını iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı bir davetle kutladı.

Giriş: 19 Aralık 2023 Salı
Özel açılış...

Dermatolog Dr. Emel Polat, yeni kliniğinin açılışını iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı bir davetle kutladı. Soğuk hava koşullarının etkilerini minimize etmek ve cilt sağlığını korumak adına önerilerde bulunan Dr. Emel Polat’ın yeni kliniğini gezen davetliler kış mevsiminde cilt bakımının önemi hakkında da bilgiler aldılar. Türkiye’nin önde gelen dermatoloji derneklerine üye olan Polat, kliniğinde sadece sertifikalı, test edilmiş ürünler kullanıldığının altını çizmiştir. Güzellik kavramına olan bakış açısını "kişinin hayat kalitesini arttıran tedavi uygulamaları ve kişiselleştirilmiş tıp hizmeti uygulamaları" olarak tanımlayan Dr. Emel Polat, hastalarının soğuk hava şartlarına rağmen canlı, dinç ve enerjik hissetmelerini sağlayacak uygulamalara odaklanıyor.


Emel Polat

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