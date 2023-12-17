Güzelleştiren davet...

2013 yılından beri faaliyet gösteren Beauty Code Pro, Icoone Beauty, BallancerPro, Nubea, ORising, Eliokap, PhytoAtivo, Cola by Belkos Belleza gibi güzellik markalarının ve ürünlerin distribütörü Çırağan Sarayı’ nda muhteşem bir lansman ile Türkiye’ye giriş yaptı. Markanın kurucusu Alina Korkmaz “Markamız çok yönlü olan ve iyi insanlardan oluşan bir aile. Profesyonel güzellik malzemeleri distribütörü olarak, Kozmetologlara, Kliniklere, Berberlere, Estetisyenlere, Salonlara ve Spa'lara satış yapıyor ve pazarlama, eğitim, dağıtım konularında tam hizmet sağlıyoruz. Portföyümüzdeki her markanın şampiyonu olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Çırağan Sarayı’ nda gerçekleşen “Gençliğin Şifresi Çözüldü ” temalı davette, marka yüzü ve elçisi Ömür Gedik oldu. Türkiye’ deki ilk lansmanı gerçekleşen davete iş ve cemiyet dünyasının sevilen isimleri Neşe Gönül, Türkan Şerbetçi,Şule Duman Besa holding icra kurulu üyesi Aygun Abasguliyeva, Katerina Ekşioğlu, Arzu Özal, Arzu Kunt, Zerrin Menteşeoğlu, Meltem Demir, Müge Tezman Sırmabıyık, Nilüfer Çevikel,Tülin-Burcu Kartoz , Şebnem Demir, Nuray Fenercioğlu, Serap Sarı ve çok sayıda davetli katıldı.