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Yılbaşı heyecanı...

Well Works Entertainment'ın gelenekselleşen etkinliği Christmas Market İstanbul, muazzam bir ışıltıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Giriş: 13 Aralık 2023 Çarşamba
Yılbaşı heyecanı...

Six Senses Kocataş Mansions, İstanbul’da gerçekleşen ve birçok ünlü simanın katıldığı açılış daveti renkli görüntülere de ev sahipliği yaptı. Etkinlik, sıra dışı lezzetlerle dolu bir festival atmosferi sunarak konuklara heyecan dolu bir deneyim yaşattı. Yılbaşı temalı hediyelik eşya tezgahları, ünlü markaların göz kamaştırıcı alışveriş stantları, kendin yap atölyeleri, dönme dolap, atlı karınca ve buz pateni gibi etkinliklerle tam bir yılbaşı ruhuna bürünen davetliler sürpriz isimlerin enerji dolu konserleriyle de eğlenceyi zirveye taşıdılar. 25 Aralık’a kadar her gün birbirinden renkli isimlerin sahne alacağı etkinliğin biletleri passo.com’da satışta olacak.




Christmas Market İstanbul

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