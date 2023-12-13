Moda severler yeni yıl davetinde

Logosuna özel tasarlattığı tavşan ile Alice Harikalar Diyarı’ndan esinlenen marka misafirlerini büyüleyici bir yolculuğa çıkardı. Arnavuyköy’de tarihi bir köşkte yer alan Point De Vue’de yer alan tasarımları inceleyip alışveriş yapan davetliler gün boyu keyifli vakit geçirdiler. Aslı Tiryakioğlu ev sahipliğinde gerçekleşen davete birçok isim katıldı. Davetlilere yılbaşı ruhunu yansıtmak için en ince detayına kadar titizlikle hazırlanan organizasyon davetlilerden tam not aldı. Etkinlik şehre alışverişte farklı bir bakış açısı kazandıran, aksesuardan ev dekorasyonuna, kadın ve erkek giyiminden hediyelik eşyalara kadar, en seçkin Türk tasarımcıların zamansız eserlerinden, birbirinden eşsiz seçenekler sunuyor.