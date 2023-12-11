Kain’den ‘Hayat Çizgim’...

İş insanı Ebru Kain, ilk kitabı ‘Hayat Çizgim’i okuyucularla buluşturdu. İnsanların hayatta yaşadığı deneyimlerle şekillendiğini ve büyüdüğünü düşünen Kain, tecrübelerini kitabına aktardı. Özel tanıtım davetine çok sayıda ünlü isim katıldı. ‘Hayat Çizgim’de; çocukluğundan genç kızlık yıllarındaki heyecanlara, anne ve babasıyla olan ilişkisinden okul hayatına, başarılı kariyer yolculuğunda annelik sürecine ve dünyanın dört bir yanına yaptığı gezilere kadar birçok dönemi ele alan Kain, yaşamın zorluklarına ve güzelliklerine karşı içten ve samimi bir bakış açısı sunuyor. Kitabıyla sadece kadınlara ulaşmayı hedeflemiyor yazar. Kadın kimliğiyle erkeklere de rol model olmak istiyor.

Onur AYDIN