Magazin Hattı

Şık açılış daveti...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri açılış davetinde bir araya geldi.

Giriş: 08 Aralık 2023 Cuma
Şık açılış daveti...

İsviçreli lüks saat markası Longines, Türkiye’deki ikinci butiğinin açılışını şık bir davet ile duyurdu. Galataport İstanbul Paket Postanesi’nde kapılarını açan butiğin açılış daveti Longines Türkiye Ülke Direktörü Özlem Kıroğlu Geylan ve Konyalı Saat Genel Müdür Yardımcısı Tolga ARIKAN’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. İstanbul Boğazı’nın eşsiz atmosferinde gerçekleşen davette büyüleyici yılbaşı teması hakimdi. Misafirler 2024 yeniliklerini keşfederken bir taraftan da canlı müzik ve DJ eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. ‘‘Zarafet bir tavırdır’ mottosu ile özdeşleşen ve bunu her defasında hissettiren markanın butik açılışına marka dostları ve ünlü isimler de katıldı.

Longines

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