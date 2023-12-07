Özel etkinlik...

2018 Make up Türkiye Birincisi İrem Yanar başarılı iş hayatına kendi çıkarmış olduğu kozmetik markası İrem Yanar ile devam ediyor. Kaia Bebek’te Nimmy Partnerliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının isimleri yeraldı. Nimmy Partnerliğinde yapılan davette yeni kozmetik markası İrem Yanar ürünleri davetlilerden tam not aldı. Markanın doğaya saygılı ve çevreci mottası ise kozmetik sektörünün ilkeli davranış modelleri arasında yeralıyor. İş insanı İrem Yanar, ayrıca 3. yılını kutladığı davette yeni çıkardığı markanın şeklinde hazırlanan özel pastasını iş, cemiyet ve sanat dünyasından dostları ile birlikte kesti. “2020 yılından bu yana beni yalnız bırakmayan ve bu özel günde de değerli katlımları için tüm güzel dostlarıma çok teşekkür ediyorum. 2024 yılında hiç yanınızdan ayırmayacağınız süpriz bir ürünümün çok yakında haberini sizlerle paylaşacagım. Bugün heyacanıma ortak olduğunuz için tekrar çok teşekkür ederim.” Konuşması ile iş insanı İrem Yanar duygulu anları dostları ile paylaştı.