Şenay Şahin'den "Tanık" sergisi...

Fotoğraf sanatçısı Şenay Şahin "Tanık" sergisinde sona yaklaştı. İş dünyasından sanata yatay geçiş yapan sanatçı Şenay Şahin Türkiye'nin yüzüncü yılı için hazırladığı "Tanık” sergisi mayıs ayında sanatseverlerle buluşacak. Çektiği çocuk fotoğrafları adını duyuran sanatçı çeşitli karma sergiden sonra ilk kişisel sergisini açma hazırlığında. Eşi ile birlikte çıktığı gezilerde “Tanık” olduğu anları görüntüleyen Şahin, Türkiye'nin yüzüncü yılına yakışan bir sergi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle fotoğrafçılık kariyerine bir süre ara veren sanatçı Şenay Şahin, ertelediği sergisini şimdi hayata geçiriyor.