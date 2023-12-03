Magazin Hattı

‘Grand Model of Türkiye’ yarışması heyecan yarattı!

Moda ve güzellik dünyasının merakla beklediği ‘Grand Model of Türkiye’ yarışmasının finali, muhteşem bir geceyle İstanbul’da gerçekleşti.

Giriş: 03 Aralık 2023 Pazar
‘Grand Model of Türkiye’ yarışması heyecan yarattı!

Moda ve güzellik dünyasının merakla beklediği ‘Grand Model of Türkiye’ yarışmasının finali, muhteşem bir geceyle İstanbul’da gerçekleşti. İş sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri yarışma jürisinde yer alırken gecede jüriler seçim yapmakta zorlandı. MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon'un jüri koltuğunda yer aldığı yarışma, estetik anlayışın, modanın ve güzellik kavramının tartışıldığı ve değerlendirildiği bir platform oldu. Gerşon'un bakış açısı, yarışmanın değerlendirme sürecine önemli bir katkı sağlarken, gecenin sonunda kızlarda Deniz Eser ve erkeklerde Muhammet Ali Kibar birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Yarışmanın jüri başkanlığını Duygu Yazıcı yaparken sanat yönetmenliğini ve koreografisini ise Asil Çağıl yaptı. "Bu yarışmalar gelecek nesil tasarımcılar ve modeller için birer öğrenme platformudur’’ Jüri koltuğunda oturan MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, Grand Model of Türkiye yarışmasının, genç yeteneklerin keşfedilmesi, moda dünyasına adım atmaları ve kariyerlerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek yarışmanın gelecek yıllarda da moda ve güzellik dünyasına yön veren bir platform olacağına dikkat çekti. Gerşon, ‘’Yarışmacıların başarıları, sektördeki ve bu sektörü düşünen tüm gençler için de ilham verip yol gösterecektir. Bu şekilde, yarışmalar gelecek nesil tasarımcılar ve modeller için birer öğrenme ve ilerleme platformudur. Modanın estetik anlayış ve güçlü bir mesaj ile birleştiğinde toplumda olumlu etkiler yaratabileceğine inanıyorum’’ dedi.

Grand Model of Türkiye

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