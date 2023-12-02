Magazin Hattı

Görkemli ödül gecesi...

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni” ve “Kadın Marka Tercih Endeksi” ödülleri sahiplerine verildi.

Giriş: 02 Aralık 2023 Cumartesi
Görkemli ödül gecesi...

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İş dünyasına “Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni” ve “Kadın Marka Tercih Endeksi” ödülleri sahiplerine dağıtıldı.


İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde gerçekleştirilen ödül törenini ünlü tv programcısı, sunucu Aynur Ayaz’ın sundu ve bu yıl ekonomiye fayda endeksinin 5.cisi,kadın marka tercihi endeksinin 1.yılı ödül töreni birbirinden değerli markaların temsilcileri ile yapıldı. Türkiye İtibar Endeksi, Gençlik Endeksi, Kadın Marka Tercih Endeksi, Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türk iş dünyası için birer navigasyon görevi üstlenen önemli projeleri ülkemize kazandıran Türkiye İtibar Akademisi (TİA), İstanbul Kent Üniversitesinin birbirinden değerli akademik kadrosu ve İtibar Akademisi yönetim kadrosu iledağıtıldı. Açılış konuşmalarını İtibar Akademisi yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.M.Necmettin Atsü’nün gerçekleştirdiği ödül töreni yoğun katılımla yapıldı.

Onur AYDIN


Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni

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