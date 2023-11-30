Magazin Hattı

100. yıla anlamlı hediye...

İsviçre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet’i ilanının ve Lozan Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle, Türkiye'ye özel yeni bir eser ithaf etti.

Giriş: 30 Kasım 2023 Perşembe
100. yıla anlamlı hediye...

İsviçre, bu özel yıl dönümü için bir eser bestelemek üzere İsviçreli ünlü müzisyen François Lindemann’ı görevlendirdi. Lindemann, yaklaşık 50 yıldır dünyanın önde gelen festivallerinde değişik formasyonlarda sahne almıştır. Klasik müzik eğitimi pek çok farklı müzik türünde çalmasına ve beste yapmasına olanak sunmaktadır. François Lindemann’ın eseri, İsviçre ve Türkiye arasında uzun zamandır süregelen dostluğu simgesel olarak temsil etmektedir. Eser hem İsviçre hem de Türk ezgilerini çağrıştırmakta ve böylelikle iki kültür arasında birleştirici bir unsur görevi de görmektedir. İstanbul CRR Konser Salonunda gerçekleşen konser ve sonrasında düzenlenen kokteyle çok sayıda sanatçı ve üst düzey yönetici davet edilmiştir. Etkinlik öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İsviçre Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch “Türkiye ve İsviçre, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yakın ilişkiler içinde olmuştur. İsviçre, 1923 yılında Lozan'da barış görüşmeleri heyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesinin ardından İsviçre Türkiye'yi hızla tanımış ve birkaç yıl sonra da yeni Başkent Ankara'da Büyükelçiliğini açmıştır. Türkiye, İsviçre için çeşitli açılardan önemli bir ortaktır. Büyük bir Türk diasporası onlarca yıldır İsviçre'de yaşamakta ve ülkenin siyasi hayatında aktif bir rol oynamaktadır. Birçoğu ya da onların soyundan gelenler bu arada İsviçre vatandaşlığına da geçmiştir. Bu kişiler ülkelerimiz arasında önemli bir bağ oluşturmakta ve bizi birbirimize daha da


yakınlaştırmaktadır. İsviçre aynı zamanda Türkiye'deki en büyük 8. yatırımcıdır ve burada binlerce istihdam yaratan 300'den fazla şirketle temsil edilmektedir. Yüzüncü yıl için maddi olmayan ama aynı zamanda kalıcı bir şey sunmak istedik. Böylece iki millet arasındaki bağları ve uzun dostluğumuzu sembolize edecek özel bir eser bestelendi. Eser bugün saat 20:00’de Cemal Reşit Rey Genel Sanat Yönetmeni ve Senfoni Orkestrası Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde seslendirilecek, kendisiyle çalışacak olmaktan dolayı çok gururluyuz. Türkiye’de çok sesli müziğin öncülerinden olan Cemal Reşit Rey’in ismini taşıyan İstanbul’un bu önemli konser salonunda


sanatseverler ile buluşacağımız için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

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