Magazin Hattı

Öğretmenler Günü'ne unutulmaz kutlama

“24 Kasım Öğretmenler Günü, Ülker Sports Arena’da kutlandı

Giriş: 27 Kasım 2023 Pazartesi
Öğretmenler Günü'ne unutulmaz kutlama

Bilfen Şirketler Topluluğu okul markalarından Bilfen Eğitim Kurumları ve Bilnet Okulları, öğretmenlerinin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü coşku ile kutladı. Ülker Sports Arena’da gerçekleşen ve binlerce öğretmenin yanı sıra genel müdürlük ve grup şirketleri çalışanlarının da hazır bulunduğu gece “Kıdem Ödülleri Töreni” ile başladı. Sanatçı Sertab Erener’in muhteşem sahnesi ile devam eden gecede öğretmenler doyasıya eğlenme fırsatı yakaladı. Eğitimde 35 yılını geride bırakan, eğitim sektörünün en başarılı markalarından biri olan Bilfen Eğitim Kurumları ve grubun ikinci okul markası olarak 8 yıl önce eğitim hayatına başlayan Bilnet Okulları, İstanbul ve Bursa Okullarında görev yapan binlerce öğretmenini “Ülker Sports Arena”da gerçekleşen etkinlikte ağırladı. Gecede anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde görev yapan öğretmenler, kıdem ödüllerini Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk’ün elinden aldı.



Öğretmenler Günü

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