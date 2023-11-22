Hasman, TIME100 listesinde!

Dünyanın en önemli haber dergilerinden biri kabul edilen TIME dergisi, İklim Değişikliği konusunda yaptığı TIME100 İklim özel sayısında 2023 yılında enerji, doğa, finans, kültür ve sağlık olmak üzere beş kritik alanda değişime öncülük eden, önemli çalışmalara imza atan liderleri seçti. “İklim yalnızca bir olgu değil, geleceği nasıl gördüğünüze dair bir argümandır” mottosuyla yola çıkan TIME dergisi Sürdürülebilirlik konusunda önemli bir çalışmaya imza atan Mina Hasman’ı da 100 kişilik lider listesine aldı. One World Trade Center ve Burj Khalifa gibi ikonik projelere imza atan Skidmore, Owings & Merrill’de (SOM) Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Mina Hasman, 2023 yılında ekibi ile birlikte yaptığı çalışma nedeniyle TIME100 listesinde yer aldı. Hasman ve ekibi bir binanın inşaatı ve kullanım ömrü boyunca saldığı karbonu ölçen bir sistem oluşturdu. Tam Yaşam Karbon Muhasebesi hizmeti olarak adlandırılan çalışma sayesinde, herhangi bir projenin karbon emisyon potansiyelini değerlendirmek ve endüstri genelinde daha fazla karbon bilincine sahip tasarımlara imza atmak mümkün olacak.