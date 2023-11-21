Eğlenceli etkinlik...

Spor dünyasının ikon markası Emporio Armani EA7 İstinye Park Orta Alanda çok özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Sporla ilgilenen herkesin stil ve zarafetten ödün vermeden yüksek performans seviyelerine ulaşabilmesi amacıyla tarzını kitlelere aktaran marka, hem Türkiye hem de İtalya’da çok sevilen ünlü basketbolcu Luigi Datome ‘nin katılımıyla İstinye Park etkinliklerinin startını verdi. Bu özel etkinliğe cemiyet, iş ve sanat dünyasından birçok isim oldukça büyük ilgi gösterdi. Ünlü DJ David Saboy’un eşsiz müzikleri eşliğinde gerçekleşen gecede konuklar doyasıya eylendiler.