Genç ressamdan özel sergi!

Dünyada son dönemde resim sanatında popüler olan “Recycle Art” tekniği dikkat çekerken birçok ünlü resim sanatçısı da geri dönüşüm malzemeleri ile ‘Recycle Art’ tekniğini kullanmaya başladı. Türkiye’de de trend olan tekniği başarıyla uygulayan Ressam Asya Alpay’ın ‘Recycle Art’ tekniği ile yaptığı eserler ise IAAF fuarında, La Visione Art standının en ilgi çeken eserlerinden oldu. Sanata ilk okul yıllarında başladığını belirten Alpay, “İlkokul yıllarımda resme yönelmiştim ve ödüllerim de vardı. Yaklaşık 20 yıl ara verdikten sonra bir tuval ve birkaç boya alarak bakalım bir şeyler çıkıyor mu diye başladı yolculuğum. Yurt dışında sergilere katıldıkça bana gelen sergi teklifleri arttı. Türkiye’de de aynı şekilde işlerim sergilendikçe farklı galeriler ve farklı fuarlar tarafından daha fazla sergi teklifleri almaya başladım. Bu benim için çok motive edici olmuştu. Bu işlerime de yansıdı, her zaman pozitif bir bakış açısıyla resim yapmaya çalışıyorum. Kendi resimlerimde bir mesaj vermeye çalışmıyorum, yani yaptığım resmi; o resmi izleyen kişi okusun ve kendini bulsun istiyorum. Kendi ruh halimden kattığım şeyleri görsün istiyorum. Yaptığım resimde yorumu karşıya bırakmayı seviyorum. Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları mezunuyum. Bizim teorik derslerimizde "okuyucu tepkisi teorisi" diye çevirebileceğim bir teori anlatılır. Aslında her metin ve resim, okuyucuya göre kendini baştan yazar ve ben buna çok inanıyorum” dedi.