Magazin Hattı

50. yıla özel tasarımlar...

Ünlü İtalyan niş parfümlerinin yaratıcıları Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi, Beymen’in 50. yılını kutlamak için özel olarak Türkiye topraklarının hikayesini taşıyan iki parfüm tasarladı.

Giriş: 09 Kasım 2023 Perşembe
50. yıla özel tasarımlar...

Ephesos ve Tughra adını taşıyan bu iki eşsiz parfüm, kültürün ve tarihin izlerini taşıyor. Bağımsız, sanatsal ve yaratıcı dehanın eseri olan özel parfümlere adanmış İtalyan niş parfüm markası Tiziana Terenzi, Türkiye’ye ve Beymen’in 50. yılına özel iki yeni parfüm tasarladı. Tüm dünyada sadece Beymen mağazalarında satışa sunulan Ephesos ve Tughra’nın lansmanı için İtalya’dan gelen Tiziana Terenzi ve Paolo Terenzi, parfümleri önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen lansmanla ilk kez tanıttı. İlhamını Türkiye topraklarından alan, tamamıyla eşsiz eserler olan parfümlerin şişeleri el yapımı ve değerli malzemelerle süslendi. Kokuların içindeki her bir notadan şişe ve kapak üzerindeki tasarım çizgilerine kadar her detay, Türk siluetini hatırlatmayı amaçlıyor.



Ephesos Tughra

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