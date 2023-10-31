Magazin Hattı

Hint temalı alışveriş etkinliği...

Cemiyet hayatının seçkin simaları Hint temalı alışveriş etkinliğinde buluştular.

Giriş: 31 Ekim 2023 Salı
Hint temalı alışveriş etkinliği...

Birbirinden farklı girişimci markalara kendini tanıtma fırsatı sunan Jade Brands, önceki gün


gerçekleştirdiği “Bollywood Shopping Gala”da renkli anlar yaşattı. Raffles Hotel’de gerçekleşen


etkinliğe cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda isim de katılarak girişimcilere destek oldular. Yeşim Yılmaz, Aslı Özdemir ve Tuğba Tosyalı ev sahipliğindeki Hint Temalı Bollywood Shopping Gala’da modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ile birbirinden değerli girişimciler bir araya geldi. Alışverişin yanı sıra Hint dans şovları, Kadriye Olgar’la ‘Hayatın Şifreleri’ söyleşisi, Aygül Aydın ile astroloji sohbetleri gibi etkinliklerle katılımcılar keyif dolu bir gün geçirdiler. Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito’nun da katıldığı galada, Vinito tüm standları dolaşarak girişimcileri tebrik etti. Ivana Sert’in doğum günü sürpriz yaparak kulandı ve renkli anlara sahne oldu. Bollywood Shopping Gala’ya katılanlar arasında; Ebru Uygun, Türkan Şerbetçi, Zeynep Germen, Gülay Kuru gibi ünlü isimler vardı.

Aslı Özdemir Tuğba Tosyalı

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