Yeni koleksiyona şık tanıtım

Ferragamo 2023-2024 Sonbahar Kış Koleksiyonu, özel pop-up’ı Beymen Zorlu Center’da açıldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen açılış davetine Emel Ayaydın, Melek Akpınar, Sude-Nilüfer Ademoğulları, Güray Akar'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler, dünyaca ünlü İtalyan markasının “New Renaissance” adını taşıyan sezon kampanyası ile tanıttığı ve 14 Kasım’a kadar Ferragamo Beymen Zorlu Center Pop-Up’ta sergilenecek olan hazır giyim, ayakkabı ve çantalarını beğeniyle inceledi.