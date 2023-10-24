Kadınlar, Cumhuriyetin 100’üncü yılında koşacak

Cumhuriyetin 100’üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ‘100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu’ gerçekleştirilecek. Sadece kadınların katılabileceği bu anlamlı etkinlikte, ‘Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü’ mesajı verilecek. Kadınlar Cumhuriyetin 100’üncü yıl coşkusunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kutlayacak. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan ‘100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu’, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenecek ilk yaya organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Koşu, Cumhuriyet kadınlarının geleceğe yürüyüşünü de sembolize edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler “cumhuriyetkadinlarikosusu’ internet adresi üzerinden kayıt olabilecekler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan başlayarak, 5 km’lik bir parkurda Anadolu Yakası'na kadar uzanacak olan koşu, saat 09.00’da başlayacak. Etkinlik, yalnızca kadınların katılımına açık olacak. Cumhuriyet Kadınları Koşusu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizim Vakfı ve Yanındayız Derneği’ne bağış yapılacak.