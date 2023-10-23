Magazin Hattı

“Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisi...

Ressam Dilşad Atasoy ile gazeteci-yazar Oya Doğan “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” adını verdikleri ortak bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Giriş: 23 Ekim 2023 Pazartesi
“Sahte Gerçeklik: Oksimoron” sergisi...

Ressam Dilşad Atasoy ile gazeteci-yazar Oya Doğan “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” adını verdikleri ortak bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Bir ressam ile bir yazarı yan yana getiren neden ise dünyanın içine düştüğü bir ‘hastalık’: “Sahte Gerçeklik!” Nereden bakılırsa bakılsın oksimoron yaşıyoruz aslında! Ya da oksimoron yaparak yaşıyoruz. Hiç gerçeğin de sahtesi olur mu demeyin. Maalesef bu yüzyıl buna teslim olmuş durumda. Dünya adeta, “gerçek olabilmek için sahte olmak gerekli” akımının peşinden koşuyor. Siyasetten sanata, iklimden sağlığa, ekonomiden duygulara, nicelikten niteliğe, bedenden ruha, mütevazılıktan görgüsüzlüğe, görünmezlikten kendini teşhire, her şey bu sahte gerçeklikle yaşanıyor. Ressam Dilşad Atasoy ile yazar Oya Doğan bu sergide; işte bu yeni hastalığı yorumlamayı, verdikleri tepkiyi göstermeyi, dillendirmeyi ve düşündürmeyi amaçlayarak, edebiyatla resmi buluşturuyor.

Oya Doğan Dilşad Atasoy Sahte Gerçeklik: Oksimoron

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