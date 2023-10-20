Magazin Hattı

“Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining” Serisi’nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.

Giriş: 20 Ekim 2023 Cuma
“Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ilk yemeği Şef Emre Şen’in evinde gerçekleşti. L’OR Coffee, Brothers, Zwilling, Jotun, Macrocenter, Atelier Rebul, Koleksiyon ve Kürşat Ayvalık’ın katkılarıyla gerçekleştirilen yemekte Şef Emre Şen, serinin ikinci konuk sanatçısı olan Kezban Arca Batıbeki’nin “Trio” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüsüyle misafirlere eşsiz bir deneyim yaşattı. Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırlanan özel menülerin sanatseverlerle buluşturduğu Artful Dining serisinin ikinci yemeğine aralarında Arzu Atabarut, İrem Boysanoğlu, Mert Boysanoğlu, Gülay Afşar, Ali Akay, Seza Peker, Selçuk Tümay, Evin Tümay’ın da olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. EMA Kolektif organizasyonu, L’OR Coffee, Zwilling, Jotun, Macrocenter, Atelier Rebul, Koleksiyon ve Kürşat Ayvalık’ın katkılarıyla gerçekleştirilen “Artful Dining” serisi farklı sanatçıların onuruna düzenlenecek yemeklerle devam etmeyi sürdürecek.

Zeynep Emeç Sinem Keskinel EMA Kolektif “Artful Dining”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Herkes İngilizce öğrenecek'

Ayşe Boyner, zoom üzerinden isteyen herkesin katılabileceği ücretsiz ingilizce dersleri vereceklerini duyurdu
Jet Set Paris Hilton'dan bir ilk...

Paris Hilton, oğlu Phoenix'in fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Magazin Hattı “Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sanat ve gastronominin buluştuğu ve bir deneyim alanına dönüştüğü, EMA Kolektif’in organizasyonuyla gerçekleşen “Artful Dining” Serisi’nin ikinci yemeğine iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı.
Güncel Koç'un Tayland ve Çin gezisi...

Tayland'a giden Rahmi Koç hem iş hem de tatil yaptı. Fabrikaları gezen Rahmi Bey, CEO Hakan Bulgurlu'dan bilgi aldı
Güncel Boyner Ailesi Ata'nın huzurunda...

Ümit - Cem Boyner çiftiyle birlikte Boyner Grubu Ailesi, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ata'mızı ziyaret etti
Güncel Savaşa hayır!

İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı
Magazin Hattı The Bodrum Cup zamanı...

Maximiles Black The Bodrum Cup’ın 35’inci yılının ilk yarışı, Privia Black Bodrum etabı Bodrum-Bodrum rotası için start verildi.
Magazin Hattı 100. yıla özel koleksiyon

Türkiye’nin ilk dolma kalem üreticisi olan bir marka cumhuriyetin 100. yılını özel ve anlamlı bir şekilde kutlamak için hazırladığı ‘1923’ ve ‘Cumhuriyet Yolu’ kalemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Güncel Anneye en acı veda...

Geçtiğimiz gün hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Evin Şaşmaz'ın annesi Elif Güler Barlas, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Rekor başarıya tebrik yağıyor...

Milli sporcu Şahika Ercümen, deprem bölgesi Hatay’a dikkat çekmek için yaptığı denemede paletsiz değişken ağırlık kategorisindeki 105 metrelik dünya rekorunu 106 metreyle kırdı.
Güncel Arzu Alara bebeğe ziyaret...

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara'nın geçtiğimiz gün bir misafiri vardı. Aslıhan Sabancı, doğumdan sonra ilk kez bebeği görmeye gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.