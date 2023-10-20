“Artful Dining” serisi devam ediyor...

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ilk yemeği Şef Emre Şen’in evinde gerçekleşti. L’OR Coffee, Brothers, Zwilling, Jotun, Macrocenter, Atelier Rebul, Koleksiyon ve Kürşat Ayvalık’ın katkılarıyla gerçekleştirilen yemekte Şef Emre Şen, serinin ikinci konuk sanatçısı olan Kezban Arca Batıbeki’nin “Trio” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüsüyle misafirlere eşsiz bir deneyim yaşattı. Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanatçılarının imza eserleri için hazırlanan özel menülerin sanatseverlerle buluşturduğu Artful Dining serisinin ikinci yemeğine aralarında Arzu Atabarut, İrem Boysanoğlu, Mert Boysanoğlu, Gülay Afşar, Ali Akay, Seza Peker, Selçuk Tümay, Evin Tümay’ın da olduğu iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. EMA Kolektif organizasyonu, L’OR Coffee, Zwilling, Jotun, Macrocenter, Atelier Rebul, Koleksiyon ve Kürşat Ayvalık’ın katkılarıyla gerçekleştirilen “Artful Dining” serisi farklı sanatçıların onuruna düzenlenecek yemeklerle devam etmeyi sürdürecek.