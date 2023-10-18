Magazin Hattı

100. yıla özel koleksiyon

Türkiye’nin ilk dolma kalem üreticisi olan bir marka cumhuriyetin 100. yılını özel ve anlamlı bir şekilde kutlamak için hazırladığı ‘1923’ ve ‘Cumhuriyet Yolu’ kalemlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Giriş: 18 Ekim 2023 Çarşamba
100. yıla özel koleksiyon

Cumhuriyetin 100. yılına özel sınırlı sayıda ve tamamen el işçiliğiyle ürettiği kalemlerde Türk milletinin destansı yolculuğuna, tarihsel başarılarına ve milli gururlarına bir saygı duruşu sergiliyor. Som altın, som gümüş, elmas ve pırlantaları bir arada kullanarak üretilen kalemlerin üzerlerine incelikle işlenen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti, ay-yıldız, 100. yıl logosu, Selçuklu motifleri ve milli mücadelenin şekillendiği şehirlerin haritaları bin yıllık kadim Türk toplumunun azmini, cesaretini ve özgüvenini simgeliyor. Kalemlerin tanıtım etkinliğinde konuşan Scrikss Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Uygur Özay, “Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her birey için olduğu kadar bizim için de oldukça önemli. Biz de buradan hareketle ‘1923’ ve ‘Cumhuriyet Yolu’ adlı koleksiyonumuzu hazırlarken cumhuriyetimizin ışığını yansıtması adına, kalemlerimizi üretirken som altın, som gümüş, elmas ve pırlanta gibi değerli madenleri bir arada kullandık. Aynı zamanda kalemlerin üzerine cumhuriyetin değerlerini tek tek işledik” dedi.

Onur AYDIN

‘1923’ ‘Cumhuriyet Yolu’

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