Genç yetenekler ödüllendirildi!

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13. düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı. Next Horizon temalı gelecekten aldığı ilhamı ve hayal gücünü mücevherle
buluşturan tasarımların yer aldığı yarışmada ödüller dün akşam İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye’nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 400 başvurudan yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Ebru Demiral; Next-Art; adlı tasarımıyla MİB Başkanı Burak Yakın’ın elinden, ikincilik ödülünü Esra Erciyes; Sonsuzluğun Sırrı; adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner’in elinden üçüncülük ödülünü de Sedra Mamou; Digi Wallet; adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Gürkan Merim’in elinden aldı.