Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae evlendi

"The Queen's Gambit" dizisinde canlandırdığı 'Beth Harmon' karakteriyle Altın Küre kazanan ve Emmy'ye aday gösterilen oyuncu Anya Taylor-Joy, 2021'den beri aşk yaşadığı müzisyen Malcolm McRae ile evlendi. Anya Taylor Joy ile Malcolm McRae, aralarında; Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult ve Evan Ross gibi isimlerin bulunduğu 150 kişilik bir törenle 15'inci yüzyıldan kalma bir saray olan tarihi Palazzo Pisani Moretta'da evlendi. Mart 2021'de "The Queen's Gambit" galasında tanışan Anya Taylor Joy - Malcolm McRae çiftinden ünlü müzisyen, oyuncu için bir şarkı yazmıştı. McRae, "Seni Gerçekten Tekrar Görmek İstiyorum" adlı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşırken "Bu şarkıyı Anya ile tanıştıktan iki gün sonra onun için yazdım" demişti. Öte yandan birkaç ay önce bir dergiye röportaj veren Anya Taylor Joy, Malcolm McRae için "Geçen gün partnerime onun benim hobim olduğunu söyledim. Sonunda benimle kitap okurken mutlu bir şekilde sessizce oturacak birini buldum. Temel olarak 80 yaşındayız ve aynı anda 7 yaşındayız. Ve bu gerçekten iyi çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.