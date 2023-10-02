Magazin Hattı

Bebeklerine özel parti

Merve Mermer ve Mermerler Şirketler Grubu Başkan Vekili Zafer Murat Mermer çifti bebekleri için parti düzenledi.

Giriş: 02 Ekim 2023 Pazartesi
Bebeklerine özel parti

Merve Mermer ve Mermerler Şirketler Grubu Başkan Vekili Zafer Murat Mermer çifti Aslan bebeklerine kavuşmalarına sayılı günler kala, Çırağan Sarayı'nda bir baby shower düzenlediler. Bebeğin ismine uygun, orman temasının hakim olduğu etkinlikte, cemiyet hayatının tanınan ve sevilen kadınları, Mermer çiftini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. Baby shower, gün boyu müzik ve dans şovlarıyla devam ederken, davetliler, Merve Hanım'ın doğum öncesi heyecanını da birlikte paylaştılar. Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Merve-Zafer Murat Mermer çifti, duygularını; "Biz koyu Fenerbahçe taraftarıyız fakat oğlumuz adının ağırlığı ve kudretiyle yaşasın diye 'Aslan' ismini tercih ettik. Çok heyecanlı ve mutluyuz" cümleleriyle aktardı.


Merve Mermer Zafer Murat Mermer

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