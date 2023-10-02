Güzeliş'e ödül...

Türkiye’nin mücevher markası Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Hong Kong’da gerçekleştirilen 40 th Edition of Jewellery & Gem World Hong Kong (40. Mücevher ve Doğal Taş Dünyası) Fuarı kapsamında Jewellery World Awards’de (Mücevher Dünyası Ödülleri) uluslararası ödülle onurlandırıldı. Emil Güzeliş, 340 milyar dolarlık dünya mücevher sektörünün şekillenmesine katkıda bulunan ve önemli bir fark yaratan, olağanüstü başarıya sahip 40 kişi arasındaki yerini aldı. Güzeliş’e ödülü sunulurken, dünyanın en iyi mücevher koleksiyonlarını yaratmadaki tutkusu, uzmanlığı ve kararlılığı vurgulandı.