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Etnografya Müzesi'nde 'Harman Sonu' daveti

İş dünyasının seçkin simaları, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde düzenlenen 'Harman Sonu' davetinde bir araya geldi.

Giriş: 29 Eylül 2023 Cuma
Etnografya Müzesi'nde 'Harman Sonu' daveti

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde ’Harman Sonu’ programı düzenlendi, renkli görüntülere sahne olan programa Bayburtluların yanı sıra il dışından gelen misafirler de yoğun ilgi gösterdiler. Etkinliğe katılanlar arasında Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Selin Bozkurt, Ozan Ozkan, Serhan Bali, Saffet Emre Tonguç, Dr. Feride Celik, Gulriz Cantali, Esra Nilgün Mizre, Murat Deniz Temel, BYÜ Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da vardı. Program, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği’nin işbirliğiyle başlatılan ’Sanatçı Yerleştirme Programı’ dahilinde ağırlanan sanatçı Loya Kader Öztürkmen’in ’Eleğin Hafızası’ isimli sergisinin açılışıyla başladı. Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünü üstlendiği, sanatçı Loya Kader Öztürkmen’in yöreye özgü bitkileri kullanarak sanat eserine dönüştürdüğü 13 farklı eleğin yer aldığı sergide davetliler eser sahibinden bilgiler alarak, elekleri ilgiyle incelediler. Serginin ardından müzenin oteli olan Loru Han’ın taş bahçesinde düzenlenen defile programı yer aldı. Moda tasarımcısı Seren Erdoğan’ın yöreye özel el dokuması ehram kumaşını hafızalarda tekrar yer almasını sağlamak, küçükbaş hayvancılığın gelişimine katkı koymak, koyun yününden üretilen ehram kumaşına ekonomik alan açmak amacıyla gerçekleştirdiği defileye katılan Saffet Emre Tonguç, Serhan Bali ve soprano Burcu Hancı’nın gönüllü olarak tasarımları giyerek yürümesi renkli görüntüler yarattı. Program kapanışı ise Bariton Serhan Bali’nin sunumları ile gerçekleşen ‘’Bozkırın Sesi - Anadolu Ezgileri’’ konseri ile gerçekleşti. Piyanist Dilan Dereli ve Soprano Burcu Hancı’nın yörenin müziklerini yorumladığı konser katılımcıların ayakta alkışlamaları ile son buldu.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Harman Sonu

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