Magazin Hattı

Minik ressamlardan Cumhuriyet...

“Benim için Cumhuriyet” temasıyla düzenlen 42. Pınar Çocuk Resim Yarışması sonuçları açıklandı.

Giriş: 27 Eylül 2023 Çarşamba
Minik ressamlardan Cumhuriyet...

Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla tam 42 yıldır düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda sonuçlar açıklandı.Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olması dolayısıyla bu yıl “Benim için Cumhuriyet” temasıyla düzenlen 42. Pınar Çocuk Resim Yarışması’na Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuk katıldı. Bu yıla özel Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki 20’ye yakın çadır kent ve konteyner kentte düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi’ndeki faaliyetlere katılan çocukların resimlerine özel bir kategori oluşturuldu. Bu kategorideki 3 başarılı minik ressama jüri özel ödülü olarak Bisan Bisiklet ve 3 bluetooth kulaklık hediye edildi. Ayrıca, yarışmada deprem bölgesinden katılım gösteren 6 öğrenciye de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursu verildi.

Benim için Cumhuriyet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Contemporary Istanbul başladı!

Contemporary Istanbul, Bloomberg HT ve Habertürk TV'nin ana medya sponsorluğunda kapılarını sanatseverlere açtı.

Davetler Çağdaş sanat tutkunları bir arada...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda buluştu.

Güncel 28 yıllık evlilik sona eriyor...

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer, iş insanı eşi Haluk Dinçer'den boşanma kararı aldı.

Magazin Hattı Yağcı'dan ‘Kalp Gözü’...

Sanatçı Didem Yağcı, 18. Contemporary Istanbul’a son dönem çalışmalarından oluşan ‘Kalp Gözü’ serisiyle katıldı.

Davetler 33. Caz Festivali başladı

33. Akbank Caz Festivali, Al Di Meola'nın sahne aldığı özel davetle başladı.

Caddeler Rotaları Bebek...

Bebek'te yürüyüş yapan iş insanı Murat Özyeğin ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
Magazin Hattı “Hayal Perdesi” etkinliği...

Sanatçı Ahmet Rüstem Ekici, “Hayal Perdesi” adlı deneyimin konuşulduğu bir sanat etkinliği düzenledi.
Jet Set Naomi Campbell'dan itiraf!

Naomi Campbell, kariyerinin en parlak döneminde travmalarla başa çıkmaya çalışırken uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğunu açıkladı. Ünlü model, "Neredeyse kendimi öldürüyordum" dedi
Güncel Kamerler'in mutlu günü!

Genç iş insanı Atasay Kamer, önceki akşam nişanlısı Chiara de Rocchi ile muhteşem bir törenle dünyaevine girdi.

Magazin Hattı Özel etkinlik...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları niş parfümleri özel etkinlikte denedi...
Güncel Barut'a eğlenceli kutlama...

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Güncel 'Friends' temalı doğum günü...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gittiği doğum günü partisinde kılık değiştirdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.