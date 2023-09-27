Minik ressamlardan Cumhuriyet...

Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla tam 42 yıldır düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda sonuçlar açıklandı.Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olması dolayısıyla bu yıl “Benim için Cumhuriyet” temasıyla düzenlen 42. Pınar Çocuk Resim Yarışması’na Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki binlerce çocuk katıldı. Bu yıla özel Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki 20’ye yakın çadır kent ve konteyner kentte düzenlenen Pınar Çocuk Resim Atölyesi’ndeki faaliyetlere katılan çocukların resimlerine özel bir kategori oluşturuldu. Bu kategorideki 3 başarılı minik ressama jüri özel ödülü olarak Bisan Bisiklet ve 3 bluetooth kulaklık hediye edildi. Ayrıca, yarışmada deprem bölgesinden katılım gösteren 6 öğrenciye de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursu verildi.