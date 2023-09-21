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Güral'ın ödül gururu...

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, Türkiye’nin İhracat Şampiyonları Ödül Gecesi’nde, ihracat şampiyonu seçildi.

Giriş: 21 Eylül 2023 Perşembe
Güral'ın ödül gururu...

Harika Güral’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Güral Porselen, üst üste dördüncü kez ihracat şampiyonu oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği Türkiye’nin İhracat Şampiyonları Ödül Gecesi, dün akşam Shine Portaxe’te gerçekleştirildi. TİM’in açıkladığı ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ listesinde yine 1. sırada yer alarak üst üste dördüncü kez sektörünün ihracat şampiyonu olan Güral Porsel’in ödülü, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral’a takdim edildi. Ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Çimento, Cam,


Seramik ve Torak Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erdem Çenesiz’in elinden alan Harika Güral, “Kendi sektörümüzde bir kez daha ihracat şampiyonluğunu göğüslemek bizim için büyük bir gurur. Dünya çapında Güral Porselen markasına duyulan güven de dört yıl üst üste ihracat şampiyonu olabilmek de elbette bir tesadüf değil. Bu güvene daima layık olmak için her zaman çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Harika Güral Güral Porselen İhracat Şampiyonları

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