Boğaz'da defile...

İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları Kuruçeşme Oligark İstanbul’da 'Barbie’s Night' gecesinde bir araya geldi. Gecede özel defileler düzenlenirken gecenin öne çıkan defilesi tasarımcı Şeyhmus Can'ın markası FC Plus adıyla hazırlanan 'Ken' giysileriyle oldu. Barbie'nin arkadaşı 'Ken'in giysilerinin farklı yorumu ilgiyle seyredildi. Erkek mankenler Ken bebeğin giysileri ile dev oyuncak kutusu içinden podyuma çıktı. Gecenin sonunda mankenlerinde katılmış olduğu partide havai fişek gösterisi, dans şovlar geceye renk kattı. Ken defilesinin ardında misafirlere pamuk şekerler dağıtıldı.