Cumhuriyetin 100. yılına özel çekim

İtalya’nın ünlü yayın grubu Classi Editori çatısı altında doğan, MF Gentleman Türkiye Dergisi bu yıl da bir ilke imza atarak iş dünyasının dev isimlerini “Cumhuriyet Özel Sayısı” için aynı kapakta buluşturdu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı şerefine gerçekleştirilen kapak çekimine iş dünyasından seçkin 35 isim katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün mücadelesi ve tarihe altın harflerle kazınan muzaffer zaferlerinin ardından tam 1 asır evvel; 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz ile 100 yıldır ülkemiz büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu gururu ölümsüzleştirmek adına Swissotel the Bosphorus otelde gerçekleşen çekime Abdülkadir Akkuş, Ahmed Gencal, Altuğ Erciş, Avi Alkaş, Berk Ündeğer, Birol Özcanlı, Burak Demirel, Durmuş Döven, Egemen Döven, Eray Ertem, Eyüp Akbal, Eyüp Bartık, Fatih Koştu, Hakan Tiftik, Halil İbrahim Önal, Hilal Suerdem, Kaya Demirer, Levent Erden, Levent Sadık Ahmet, Mehmet Nane, Metin Atış, Murat Kolbaşı, Nevzat Kaya, Nuri Develi, Nuri Öztaşkın, Osman Reşitoğlu, Osman Şirin, Özgür Ekmekçioğlu, Ramazan Kaya, Serkan Önem, Sinan Şahinbaş, Süleyman Orakçıoğlu, Dr. Talip Emiroğlu, Tuna Tüner, Turgay Ozaner ve Uğur Talayhan katıldı. Konukların her biri, şanlı bayrağımızın renklerini simgeleyen beyaz gömlekleri ve kırmızı kravatlarıyla göz kamaştırdı. Büyük bir titizlikle gerçekleşen çekimler ve röportajlar Gentleman Dergisi’nin ekim ayında “Cumhuriyet Özel Sayısı”nda okurlarıyla buluşacak