Bodrum'da golf turnuvası...

Türkiye’nin önde gelen golf tutkunları sekizinci kez TAV Passport Bodrum Golf Turnuvası’nda bir araya geldi. Her sene büyük bir heyecanla beklenen turnuvaya Ayfer Toprak, Mehmet Ziylan, Nurten-Fikret Öztürk, Kaan Çakır gibi iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. İlk günkü mücadelenin ardından spor severlerin açık hava sineması etkinliğine katıldığı turnuva, ikinci gün TAV Passport ev sahipliğinde, DJ Canberk Hepsev ve Emir Ersoy & Orkestrası’nın canlı müzik performansıyla eğlencenin doruk noktasına çıktığı kapanış etkinliği ile sona erdi. Gala gecesi ve ödül töreninde konuşan TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, “Seyahatin her noktasında ayrıcalıklı hizmetler sunan TAV Passport ile sekizinci kez bu turnuvaya destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş ve spor hayatından birbirinden değerli isimleri bir araya getiren bu etkinliğe katılan herkese teşekkürlerimi sunuyor, ödül kazanan sporcularımızı da yürekten tebrik ediyorum. Seneye 9. TAV Passport Bodrum Golf Turnuvası’nda görüşmek üzere” diye konuştu.

Kazananlar belli oldu

Erkekler A kategorisinde Cumhur Ersin birinci olurken, B kategorisinde Ahmet Hazan ilk sırayı aldı. C kategorisinin birincisi ise Caner Kırımgeri oldu. Kadınlar A kategorisinde Elif Koraltan birinci oldu. Kadınlar B kategorisinde Ayfer Toprak birinciliği alıken C kategorisinde Sara Kızıldel turnuvayı ilk sırada tamamladı. Gençler kategorisinde Arjin Yalçınkaya şampiyonu oldu. Turnuvanın “En Uzun Vuruş Ödülü”nü erkeklerde Nejmettin Kılıç, kadınlarda Ebru Sualp, “Bayrağa En Yakın Atış Ödülü”nü ise erkeklerde Darren Edwars, kadınlarda da Funda Elgün kazandı.