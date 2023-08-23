DJ David Guetta İstanbul'a geliyor...

"Live From Istanbul Fest" kapsamında dünyaca ünlü DJ David Guetta müzik tutkunlarının karşısına çıkacak.“Live From İstanbul Fest.” sezonun en güçlü festival kadrosu ile Bayhan Müzik organizasyonuyla 29-30 Eylül ve 1 Ekim’de Festival Park Yenikapı sahnesine geliyor. Festival, rock, pop ve elektronik müziğin yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak.

Kapanışın Starı David Guetta...

Kentsel elektronik müziğin öncüsü, kariyerinde imza attığı projeler ile milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış, dans müziğinin fenomeni, son dönemde Meksikalı yeni nesil müzisyenler Yng Lvcas&Peso Pluma ile “La Bebe” ve Farukko ile “Pepas” isimli projeleriyle de gündemde olan,

Dünya’nın en popüler ve 1 numaralı DJ’i David Guetta’nın ana dj olarak sahneye çıkacağı festivalde, yerli ve yabancı farklı müzik tarzlarından sanatçılar performanslarını sergileyecek.