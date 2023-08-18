Magazin Hattı

42. yıla özel açılış...

İş dünyasının tanınmış simaları 42. yılını kutlayan Doğan Sigorta Brokerliği ve Reasürans'ün özel açılış etkinliğinde bir araya geldi.

Giriş: 18 Ağustos 2023 Cuma
42. yıla özel açılış...

Ali Doğan liderliğindeki Doğan Sigorta Brokerliği ve Reasürans, unutulmaz bir anıya şahitlik etti. 42. yılını muhteşem bir coşku ve heyecanla selamlayan bu köklü kuruluş, modern ve yenilikçi yeni merkezinin kapılarını açarak büyüme ve ilerlemenin sembolünü büyük bir gurur ve mutlulukla yansıttı. Önemli iş dünyası isimlerinin bir araya geldiği kutlamalar, bu özel günü daha da anlamlı ve renkli kıldı. Murat Ülker liderliğindeki etkinlik, TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın nazik katılımıyla başladı, sanayici ve iş adamı Şaban Gülbahar ile eski müsteşar Mert Kansin gibi saygın isimlerin katılımlarıyla zirveye ulaştı. Geleceğe yönelik atılan vizyoner adımların kutlandığı bu özel etkinlik, sektördeki liderliğin ve yılların birikimiyle elde edilen büyük başarıların gururla taçlandırıldığı unutulmaz bir gün oldu.

Ferit TUĞLUK

Doğan Sigorta Brokerliği

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