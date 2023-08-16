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Türk gençlerinin Berkeley başarısı!

Berkeley Üniversitesi'nin beş gün süren seminerine katılan on dört Türk öğrenci özel bir kutlama ile sertifikalarını aldı

Giriş: 16 Ağustos 2023 Çarşamba
Türk gençlerinin Berkeley başarısı!

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nin Amena Girişimcilik Geliştirme Departmanı ile birlikte WIN USA Vakfı ilk kez Amerika dışında Türkiye'de lise, üniversite ve master öğrencilerini zoom eğitiminde buluşturdu. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler özel bir kutlama ile sertifikalarını aldı. Prof Yahya Tabesh (Stanford/Berkeley), Prof Wade Ellis(Harvard) ve Farzad Naimi'nin (silikon vadisi girişimcisi) mentörlüğünde yapılan ve beş gün süren yoğunlaştırılmış seminerde başarılı olan on dört öğrenciye küçük bir kutlamayla sertifikaları verildi.

Berkeley

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