Memoring Events’in sahibi Yapımcı Emir Kaya ve Moda Tasarımcısı Sevda Asoubar önceki akşam muhteşem bir düğün töreniyle bir ömür boyu mutluluğa evet dediler. Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda Banu Ergin ve Arsevi Yeter’in organizasyonunda gerçekleşen düğüne magazin dünyasından da bir çok ünlü isim katıldı. Dünyaca ünlü michelin yıldızlı menüden oluşan düğün, süsleme ve organizasyon ile de son 10 yılın en dillere destan düğünü oldu.Tolga Çam imzalı gelinliğiyle Sevda Asoubar göz kamaştırırken, çift balayına Maldivler'e gidecek.