Bodrum'da leziz davet

Gastronomi sektöründe hizmet veren Mezra Yalıkavak, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını ağırladı. Davetlilere mekanın headchef’i Serhat Doğramacı tarafından Türk mutfağının eşsiz lezzetleri farklı bir yorumla özel tabaklarda sunuldu. Doğal bahçede yetiştirilen ürünlerle hazırlanan Anadolu’nun özel lezzetleri misafirlerden tam not aldı. Başkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen gecede, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Rabia Kurşun, Serap Sarı, Burcu Şendir, Meral Yazıcı gibi isimler vardı. Müzik direktörlüğünü ünlü DJ Doğuş Çabakçor’un yaptığı geceye katılan davetliler Bodrum’un lacivert yıldızlı gökyüzünde muhteşem müzikler ve eşsiz lezzetleri ile unutulmaz anlar yaşadılar.