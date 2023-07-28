Yaz daveti...

Pera, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dünya çapında tanınan bir bölge olmanın yanı sıra eşsiz otel ve restoranlarıyla da öne çıkıyor. Bu özel atmosferde bir araya gelen İstanbul'un en seçkin otellerinin genel müdürleri, Homage Hospitality yaz buluşmasına katıldı. Eğlenceli ve keyif dolu geçen etkinlikte, sektördeki güçlü iş birlikleri ve gelecek planları konuşuldu. Homage Hospitality Yönetim Koordinatörü Ali Karaman, “Çok Çok Thai, Az Çok Thai, Çok Çok Pera ve Ernest’s Bar’’ markalarımızla misafirlerimize benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz. Lezzet dolu menülerimiz ve kusursuz hizmetimizle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz” dedi. Mart ayında Van'da açılacak özel konsept yatırımlarından da bahseden Ali Karaman, “Tariria; kültür, sanat ve gastronomi referans merkezi olarak hayata geçiyor. Van’ın tarihi dokusundan ilhamla, doğanın bütünü korunarak inşa edilen bu muhteşem mekan, ödüllü mimar Kay Ngee tarafından tasarlandı. Turizm sektöründe öncü bir destinasyon olacak olan Tariria, benzersiz deneyimler sunmak için sabırsızlıkla bekliyor” dedi.