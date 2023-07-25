Magazin Hattı

Mutlu son!

Dr.Burak Tuncer ve Feyza Utku önceki akşam görkemli bir törenle dünyaevine girdiler.

Giriş: 25 Temmuz 2023 Salı
Mutlu son!

Esteworld’ün Medikal Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Burak Tuncer, Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle bir ömür boyu mutluğa evet dedi. Feyza Utku’yla hayatlarını birleştiren Burak Tuncer’in nikahını Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı kıyarken, kalabalık bir şahit topluluğu çifte şahitlik yaptı. Nikah şahitleri; Ak Parti Milletvekili Cemal Taşar, Vali Yılmaz Şimşek, Vali Süleyman Oğuz, Vali Ahmet Ümit, Vali Özdemir Çakacak, Hasan Tahsin Usta, Mevlüt Uysal, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Cüneyt Asan, Prof Dr Abdullah Tümsek, Mehmet Cüneyt Tandoğan ve Ahmet Burhan Utku yaptı. Yaklaşık bin kişinin davetli olduğu muhteşem düğünde ENBE Orkestrası performansıyla keyif dolu saatler yaşattı. Vakko imzalı gelinlik tercih eden zarif gelin Feyza Utku’nun güzelliğini eşi Burak Tuncer de Vakko damatlıkla tamamladı. Genç çiftin balayı rotası Bali olacak. İş ve Siyaset dünyasının akın ettiği gecede çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede misafirler çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Dr.Burak Tuncer Feyza Utku

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