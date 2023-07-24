Magazin Hattı

Bodrum'da görkemli düğün

İş insanı Şule Alp ile Avukat Cem Duman, hayatlarını birleştirecekleri görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Giriş: 24 Temmuz 2023 Pazartesi
Bodrum'da görkemli düğün

BesaGrup İcra Kurulu Üyesi Şule Alp ile Duman Hukuk Bürosu’nun sahibi Avukat Cem Duman, hayatlarını birleştirecekleri görkemli bir törenle dünya evine girdi.Çiftin nikah şahitliğini Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Sampa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, Spor yorumcusu Şansal Büyüka ve Socar Holding CFO’su Teymur Abas ile Oktay Kaynarca, Önder Cavcav, Selahattin Yılmaz yaptı. Nikah sonrası düzenlenen kokteylde davetliler, eşsiz manzara eşliğinde lezzetli ikramların tadını çıkardı. Düğünün müzikleri ise Tarık Sezer Orkestrası, sanatçı Berkay ve Ozan Mensur tarafından yapıldı. Davetliler, sevilen şarkılarla coşkulu bir gece yaşarken düğünden sonra Küba konseptli bir Afet Party düzenlendi. Kübalı sanatçıların performanslarının yanı sıra, puro sarılacak ve davetlilere ikram edildi.

Cem Duman Şule Alp

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