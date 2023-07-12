Magazin Hattı

Anlamlı iş birliği

Türk Hava Yolları, turizm sektörünün öncü markalarından Jolly ile online otel rezervasyonu hizmeti için iş birliği anlaşması imzaladı.

Giriş: 12 Temmuz 2023 Çarşamba
Anlamlı iş birliği

Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları, turizm sektörünün öncü markalarından Jolly ile online otel rezervasyonu hizmeti için iş birliği anlaşması imzaladı. Havacılık sektörüne farklı bir bakış açısı sunacak olan bu iş birliği ile Türk Hava Yolları misafirleri, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine Jolly kalitesi ve güvencesi ile ulaşabilecek, aynı zamanda da konaklamalarından Mil kazanacak. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 Euro için 2 Mil ’in sahibi olacak. Kazanılan Miller ise, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin Mil bakiyelerine yansıtılacak. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar anlaşma sonrası konuşma yaparak; “36 yıldır Türkiye’nin yerli ve milli bir markası olarak büyüyüp gelişirken, güçlü iş birliklerine de imza attık. Bu kapsamda ülkemizin gururu, Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları ile bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlarla, global markalara verdiğimiz hizmet ve kalite derecemizi yükseltirken; Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş ortaklığıyla da bunu taçlandırmış olduk. Bu iş birliğini, Jolly markasının hem güvenilirliğini hem de gücünü ortaya koyması açısından önemli buluyoruz.” dedi.

jolly Mete Vardar

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