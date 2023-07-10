Öztürk kardeşlerden benzersiz mücevherler

Markanın kurucuları Ceren Öztürk Yılmaz ve kardeşi İrem Öztürk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen davete İlkem Öztürk, Pınar Aydın, Mine- Derin Aksu, Dila Çalı, Gizem Erdal, Selin Develioğlu, Pınar Solu, Pelin- Tülin Şanlı, Gülşen Ceylan, Ebru Telli, Şebnem Burcuoğlu katılım gösterdi. Meri Krutzo Mandarin Oriental Bodrum Resort Butiğinin açılışında dj müzik ve ikramlar eşliğinde keyifli dakikalar geçiren konuklar, markanın eşsiz koleksiyonlarını deneyimleme imkanı buldu. Meri krutzo koleksiyonlarının ilhamı olan harf ve zar temalarıyla hazırlanan geçici dövme uygulaması ise davete renk kattı.